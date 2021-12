Gewaltschutz: Mädchen stärken durch Graffiti

Jede fünfte Frau ist im Laufe ihres Lebens körperlicher und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Workshops unter dem Motto #GirlsCAN ("Mädchen können das!") machen das Problem mit Graffiti sichtbar.

Endlich werde mehr über Gewalt an Frauen gesprochen, aber viel zu selten seien dabei Mädchen bzw. sehr junge Frauen im Fokus. Diese Gruppe sei oft auf spezielle Weise betroffen, weil sie den Tätern - meist Väter, Onkel, Brüder oder andere männliche Verwandte - besonders ausgesetzt sei, hieß es bei einer Pressekonferenz des Instituts für Konfliktforschung (IKF) am Montag.

Junge Frauen im Fokus

Erfolg von #GirlsCAN

Mädchen bräuchten mehr Orte zum geschützten Zusammentreffen, ganz niederschwellig und abseits von Krisenzentren und Gewaltberatungsstellen, sagte auch Birgit Hofstadler vom JA.M Mädchenzentrum des Vereins Mafalda in Graz. Ein Erfolg sei die Teilnahme an #GirlsCAN gewesen, die ein großes Graffito zum Thema "My Body My Choice" mitten in der Grazer Innenstadt hervorbrachte. Die jungen Teilnehmerinnen hätten sich damit auseinandergesetzt, dass das Recht am eigenen Körper schon bei Kleidung und Aussehen beginne.