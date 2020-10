Gewaltigen Soulstimme und virtuose Kompositionskunst

Bludenz. Auf Eva Klampfers alias LYLITs gewaltige Soulstimme und virtuose Kompositionskunst darf man sich nun nach covidbedingter Absage im April doch noch freuen!

Denn am Freitag, 16. Oktober, gastiert sie in der Remise Bludenz. Als Support ist die Singer-Songwriterin Nadine Abado mit ihrem zwischen Soul und Pop pendelnden Soloprojekt mit dabei.

Dass LYLIT die Tür von Emotion zu Ausdruck gerne offen lässt, ist kein Geheimnis. Ihre Musik verschafft sich Gehör, drängt sich auf und lässt sich nicht in den Alltagslärm integrieren. Stark in Wort und Performance sind LYLITs Können und Virtuosität nur Wegbereiter zu Innerlichkeit und Verletzlichkeit; ummantelt von einer Intensität, der man sich nicht entziehen kann.

Vor einigen Jahren von Motowns ehemaligem CEO Kedar Massenburg (Erykah Badu, D’Angelo, India.Arie, etc) unter Vertrag genommen, folgten 2 EPs, iTunes „Single Of The Week“ in den USA und zahlreiche Tourneen durch Europa. 2018 wurde LYLIT von Conchita als alleinige Komponistin ihres letzten Albums engagiert, das Anfang 2019 erschienen ist.