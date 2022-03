"Gewalt passiert hinter jeder Haustüre"

In "Vorarlberg LIVE" redet Birgit Entner-Gerhold mit Ulrike Furtenbach, Leiterin der ifs Gewaltschutzstelle über Frauen als Opfer häuslicher Gewalt und wie man sich schützen kann.

Gewalt gegen Frauen ist fast schon alltäglich. Im vergangenen Jahr wurden österreichweit 31 Frauen getötet, und das mutmaßlich von Männern, denen sie vertrauten. In Vorarlberg haben die von der Polizei erlassenen Wegweisungen und Betretungsverbote stark zugenommen. Ulrike Furtenbach, Leiterin der ifs-Gewaltschutzstelle, sprach bei Vorarlberg LIVE von einer Steigerung von über 11 Prozent. Für heuer rechnet sie mit einer weiteren Zunahme.

all

all

self

self

Die Zusammenarbeit mit der Exekutive bezeichnete Furtenbach als sehr gut. "Es ist auch ein wichtiges Zeichen für die Opfer, wenn alle Institutionen an einem Strang ziehen."

Das soziale Umfeld

all

all

self

self

Positiv äußerte sich Ulrike Furtenbach zur seit Herbst verpflichtenden Beratung für Gefährder. Viele würden eine über die sechs Stunden hinausgehende Beratung in Anspruch nehmen.

all

all

self

self

Ausstellung

Heute, am Internationalen Frauentag, wird in der Arbeiterkammer in Feldkirch eine Ausstellung eröffnet, die sexuelle Gewalt thematisiert.