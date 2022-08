„Gewalt beginnt schon bei sexistischen Witzen“

Amazone und OJAD, Mädchen und Frauen setzten sich mit dem Thema Gewalt auseinander.

Lisa erzählt, dass sie und die Teilnehmerinnen in Workshops gelernt haben, wie sie sich und anderen helfen können, wenn sie mit Gewalt in Berührung kommen. Gegen Gewalt können und sollen sich Mädchen und Frauen wehren, weil „es einfach nicht richtig ist“. Auf andere Menschen in schwierigen Situationen zugehen, um zu helfen, regt Lisa ebenfalls an.