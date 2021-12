all

Gewalt an Frauen, Neues aus Raggal und Schülerumfrage

Lea Putz-Erath, Projektinitiatorin femail, Anne Urbanek, BMHS-Landesschulsprecherin und Alexandra Martin, Bürgermeisterin Raggal heute ab 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“.

Lea Putz-Erath, Projektinitiatorin femail

Das femail FrauenInformationszentrum zieht Bilanz nach Abschluss des Präventionsprojekts "Wertvoll und stark" gegen psychische Gewalt an Frauen. "Es ist uns gelungen, das Tabuthema psychische Gewalt vor den Vorhang zu holen, das zeigen nicht zuletzt die konkreten Anfragen im femail – das ist bisher so nicht vorgekommen", freut sich die Projektinitiatorin beim femail Lea Putz-Erath. Über das Präventionsprojekt und psychischer Gewalt gegen Frauen wird Lea Putz-Erath heute in "Vorarlberg LIVE" sprechen.

Anne Urbanek, BMHS-Landesschulsprecherin

Über 2.700 Vorarlberger Schüler:innen haben an einer Umfrage zur aktuellen Situation mit Corona an Vorarlbergs Schulen teilgenommen. Die Ergebnisse fallen unterschiedlich aus. Gefragt wurde, ob sie sich gut aufgeklärt fühlen, wie ihr Stimmungsbild ist und ob sie sich gut auf die anstehende Matura-Prüfungen vorbereitet fühlen. Über die Ergebnisse der Umfrage spricht BMHS-Landesschulsprecherin Anne Urbanek heute in „Vorarlberg LIVE“.

Alexandra Martin, Bürgermeisterin Raggal

Seit etwa einem Jahr ist Alexandra Martin Bürgermeisterin in Raggal. Ihre oberste Priorität war von Anfang an, die Gemeinde voranzubringen und Parteipolitik außen vor zu lassen. Welche Auswirkungen Corona nun auf die Gemeinde hatte, mit welchen Ideen sie gegen die Abwanderung ankämpfen möchte und welche Ziele sie für das nächste Jahr hat, darum geht es heute ab 17 Uhr in „Vorarlberg LIVE“.

VORARLBERG LIVE am Freitag, 17. Dezember 2021

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Lea Putz-Erath (femail), Anne Urbanek (BMHS), Alexandra Martin (Raggal)

Moderation: Pascal Pletsch (Chefreporter VOL.AT)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.