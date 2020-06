Getzner Werkstoffe steigt bei Vibration Solutions ein

Zahlreiche Projekte, wie beispielsweise Gebäudelagerungen mit Sylomer®, wurden in Australien bereits umgesetzt.

Zahlreiche Projekte, wie beispielsweise Gebäudelagerungen mit Sylomer®, wurden in Australien bereits umgesetzt. ©Getzner Werkstoffe

Die Getzner Werkstoffe GmbH beteiligt sich am australischen Vertriebspartner Vibration Solutions Pty Ltd mit Sitz in Melbourne.

Das Geschäft mit dem Schwingungsschutz wird internationaler, denn mit zunehmender Urbanisierung scheint auch der Wunsch der Menschen nach Ruhe und Ungestörtheit stärker zu werden. Um den damit verbundenen Marktanforderungen gerecht zu werden, erweitert Getzner die Marktbearbeitung mit dem Einstieg beim australischen Vertriebspartner.

Starke Partnerschaft

Tim Scully, CEO von Vibration Solutions: "Wir freuen uns, dass wir mit Getzner einen langjährigen Partner gewonnen haben und mit dieser starken Brand den Marktanforderungen im Bereich der Schwingungsisolierung gerecht zu werden." Auch Thomas Dorfner, Regional Sales Director für die Region Asia Pacific bei Getzner zeigt sich erfreut: "„Mit Vibration Solutions können wir auf langjähriges Know-how zurückgreifen und unsere hocheffizienten Lösungen zur Schwingungsisolierung in den Bereichen Bau und Industrie noch besser platzieren."