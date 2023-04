Getzner Textil erweitert Betrieb in Bludenz mit neuer Halle

Die Vorarlberger Firma Getzner Textil erweitert ihren Standort in Bludenz um eine 4.320 Quadratmeter große Produktionshalle.

Der Spatenstich an der Ostseite des bestehenden Betriebsgeländes ist für den Sommer geplant, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mit. Fertiggestellt werden soll das Gebäude in zwei Jahren. Die Investitionssumme ist mit 27 Millionen Euro veranschlagt.