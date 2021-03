Getzner: 8.000 m2 Gebäudelager per Charter von Linz nach Shanghai

Größter Luftfrachttransport in der Geschichte der Firma Getzner Werkstoffe.

Rechtzeitig zur Baustelle

Um die schwingungsisolierenden Gebäudelager rechtzeitig auf die Baustelle zu bringen, musste Getzner Teile der Ware mittels eines Charter-Fluges versenden. Die übrigen Teillieferungen erfolgten per Bahn und Linienflugzeugen. "Andere, kostengünstigere Transportmittel wie Schiff und Bahn sind derzeit Mangelware und daher kurzfristig auch nicht verfügbar. Den Lufttransport über Linz hingegen konnten wir schnell organisieren. Die Abwicklung des Charterfluges mit unseren 50 mm dicken, elastischen Polyurethanplatten erfolgte dank der Expertise von Cargomind (Austria) GmbH am Flughafen Linz/Hörsching höchst effizient. Das auf Luftfracht spezialisierte Unternehmen hat bereits in der Vergangenheit seine Kompetenz als verlässlicher Partner bewiesen", erklärt Thomas Dorfner, Regional Sales Director Asia Pacific von Getzner. "Für uns war diese China-Sendung eine spannende Sache und eine dementsprechende Herausforderung, die knapp 190 Tonnen Gebäudelager in der Zeit rund um das Chinesische Neujahr zeitgerecht abzuwickeln", schildert Wolfgang Mayrhofer, Regional Sales Manager von der Cargomind (Austria) GmbH. 110 Tonnen Schwingungsschutzplatten wurden mit einem gecharterten Frachtflugzeug der Type Boeing 747-400F transportiert, die restlichen 80 Tonnen mit drei Linienmaschinen.