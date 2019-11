Getöteter Jagdkommando-Soldat: Belgische Schäferhunde in Quarantäne

Tierpsychologin Yvonne Adler erklärt, welche Instinkte und Triebe die ausgebildeten Hunde haben und was getan werden muss, um solche Unfälle zu verhindern.

Nach einer tödlichen Hundeattacke auf einen Soldaten des Jagdkommandos in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt waren die Erhebungen am Freitag weiter im Gange. Aufbauend auf den Ergebnissen der polizeilichen Ermittlungen "werden wir alle Maßnahmen setzen, um derartige Vorfälle in Zukunft zu vermeiden", betonte Dietmar Rust, Leiter der Medienarbeit des Verteidigungsministeriums, am Freitag.