get together beim Unternehmerfrühstück in Bludenz

Bludenz. Am Dienstag, 30. Jänner, fand in Bludenz wieder das Unternehmerfrühstück statt.

Dieses Mal in den neuen Räumlichkeiten des „enjoy“ in der Wichnerstraße in Bludenz. Das gut etablierte Format, organisiert vom Team des Stadtmarketings, bot eine Plattform für Diskussionen und neue Impulse in der lokalen Wirtschaft.