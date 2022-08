Gesundheitsminister Rauch holt sich den vierten Stich

Johannes Rauch hat sich im Impfzentrum Dornbirn das vierte Mal impfen lassen. Dabei appeliert er an die Österreicher, es ihm gleichzutun.

Der Gesundheitsminister hat sich heute die vierte Impfung abgeholt. Als Impfstoff erhielt der Grünen-Politiker eine Dosis Pfizer Biontech, verabreicht wurde ihm das Präparat vom Dornbirner Anästhesisten Dr. Adolf Zoll. In der anschließenden Stellungnahme unterstrich er nochmals die Wichtigkeit des Schutzes gegen das Coronavirus. Besonders Bürger ab dem sechzigsten Lebensjahr sollten sich laut dem nationalen Impfgremium den vierten Stich holen.

"Es hat nicht weh getan"

"Es hat überhaupt nicht weh getan", richtete Gesundheitsminister Johannes Rauch den zahlreich anwesenden Journalisten und Kamerateams im Messezentrum in Dornbirn aus. In wenigen Worten appellierte Rauch an die ältere Bevölkerung, es ihm gleich zu tun.