Vorarlberg: Land empfiehlt vierte Impfung ab 60

Das Land Vorarlberg rät Personen ab 60 Jahren, sich die vierte Corona-Impf-Dosis zu holen.

Die Empfehlung richtet sich an Risikopersonen ab zwölf Jahren und an Personen ab 60 Jahren, die aufgrund von Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko eines schweren Verlaufs von COVID-19 haben, informiert Rüscher. Diesen Personen wird eine Auffrischungsimpfung (4. Dosis) empfohlen, wenn die Grundimmunisierung (3. Dosis) mehr als sechs Monate zurückliegt. Durch den erneuten Booster kann der Schutz um rund zehn Wochen erhöht werden, das Risiko einer Hospitalisierung wird deutlich verringert. „Eine 4. Impfung ist sinnvoll, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Es sollten jedoch mindestens vier Monate Abstand zwischen zwei Impfungen liegen“, erklärt die Landesrätin. Weitere Maßnahmen werden unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums umgesetzt.

In Vorarlberg steht weiterhin ein der Nachfrage angepasstes Impfangebot zur Verfügung. Neben dem Impfzentrum in Dornbirn touren wöchentlich die mobilen Impfstraßen durch die Vorarlberger Regionen. Impfwillige können den Impfstoff frei wählen: Neben den beiden mRNA-Präparaten von BioNTech/Pfizer und Moderna ist auch der Impfstoff von Novavax erhältlich, der im Aufbau mit den gängigen Impfstoffen gegen Grippe, Tetanus, FSME etc. vergleichbar ist. "Die aktuellen Stationen der mobilen Impfstraße werden jeweils zeitgerecht bekanntgegeben. Wer eine Impfung vorher vereinbart, schließt längere Wartezeiten so gut wie aus und hilft dem motivierten Team bei Planung und Vorbereitung", so Rüscher. Zur Impfung mitzubringen sind die E-Card – wenn möglich der ausgefüllte Impf-Fragebogen – und ein amtlicher Lichtbildausweis.