Gesundheitskrisen: "Vorsorge ist nicht unsere Stärke"

Rudolf Anschober, Autor und Ex-Gesundheitsminister, ist am Donnerstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Mit seinem Rückzug vom Amt des Gesundheitsministers aus gesundheitlichen Gründen im April 2021 brach Rudi Anschober ein Tabu. "Mir ist wirklich die Kraft ausgegangen, so ist es im Leben", erklärt er in "Vorarlberg LIVE".

"Sollte man zugeben können"

Hilfreich war hier für ihn auch die Unterstützung aus der Bevölkerung: "Das waren so liebevolle, unterstützende Nachrichten." Gerade für einen Politiker sei dies nicht selbstverständlich. Entsprechend hoch ist sein Verständnis für Markus Wallners Auszeit. Hier erfülle er auch eine Vorbildfunktion für all jene in einer vergleichbaren Phase.