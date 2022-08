Gesundheitsgefährdende Keime im Bodensee - Das sagt der Experte

Am Montagabend war Alexander Dürregger vom Vorarlberger Umweltinstitut bei Moderatorin Birgit Entner-Gerhold zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Zur Keimbelastung in den heimischen Gewässern meint Dürregger: "Die Ergebnisse sind so wie erwartet. Im Strandbad Hard sind erhöhte Keimzahlen festgestellt worden". Die optische Erscheinung der Badestelle habe dies schon angedeutet. "Es gibt Richt- und Grenzwerte", meint er. Dabei gehe es um den Schutz der Bevölkerung. "Bei den Keimzahlen kann eine gesundheitsgefährung nicht ausgeschlossen werden", so Dürregger.