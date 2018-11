Gesundes Bewegungsprogramm schon für die Kleinsten

Kinder gesund bewegen - das hat sich die Gemeinde Mellau zusammen mit dem Skiverein zum Ziel gesetzt.

Ab Anfang Oktober bietet der Skiverein acht Trainingseinheiten zur Vorbereitung auf eine verletzungsfreie Wintersaison für Kinder von 6-10 Jahren in der neuen Turnhalle an. Der Winter steht vor der Tür und deshalb möchte der Skiverein das schon jahrelang durchgeführte Montagsskifahren wieder durchführen. Neben Skifahren ist auch das Langlaufen für Kids eine sehr gesunde und wenig verletzungsanfällige Sportart, die ohne großen Aufwand ausgeübt werden kann.

Für interessierte Kinder im Alter von 6-10 Jahren bieten Katja Marent-Weindl und Herlinde Sutterlüty am Mittwochnachmittag jeweils für eine Anfänger- und eine Fortgeschrittenengruppe das Langlaufen an. Im Training wird den Kindern zuerst die klassische Technik beigebracht, später können sie dann auch noch das Skaten erlernen. Wer sich für Biathlon interessiert, hat beim Skiverein Mellau auch die Möglichkeit, diesen auszuüben, da der Verein in den Wintermonaten über zwei Biathlonanlagen verfügt. Mit dem regelmäßigen Langlauftraining ist in Mellau ein spannendes Projekt um „Kinder gesund zu bewegen“ ins Leben gerufen worden. Für Infos rund ums Langlaufen steht Herlinde Sutterlüty unter 0664/2105970 gerne zu Verfügung.