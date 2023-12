Gesunde Mama, glückliches Kind

Weihnachtsspende von Ölz der Meisterbäcker.

Seit vielen Jahren unterstützt das Familienunternehmen Ölz der Meisterbäcker die Arbeit der Caritas und hier im Speziellen das Haus Mutter & Kind in Feldkirch. Und so ist der Besuch im Haus in der Adventzeit zu einer liebgewonnenen Tradition geworden. Mit im Gepäck hatten Doris Wendel und Carolin Dobler einen großzügigen Spendenscheck in Höhe von 20.000 Euro. Sehr zur Freude von MuKi-Leiterin Doris Müller, die den Scheck stellvertretend entgegennahm.