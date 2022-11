Gesund und unfallfrei durch den Winter

Die kommende Jahreszeit bringt besonders für Senioren und Seniorinnen viele Herausforderungen mit sich. Es wird früh dunkel, Straßen und Wege sind rutschig und vereist.

Festes Schuhwerk und Gehstöcke

- Tragen Sie Schuhe mit rutschfester Sohle und gutem Profil und eventuell Schuhspikes.

-Verwenden Sie Wanderstöcke oder Gehstöcke mit integrierten Krallen.

- Lassen Sie Ihren Rollator im Fachhandel überprüfen (Bremsen,…).

Nützen Sie das Tageslicht

- Erledigen Sie Einkäufe und ähnliches vormittags oder am frühen Nachmittag.

- Gehen Sie an der frischen Luft in der Sonne spazieren (Vitamin D-Produktion).

- Lassen Sie gegebenenfalls auch Ihre Brille und Sehkraft überprüfen.

- Machen Sie sich sichtbar

Dunkelheit, schlechte Sicht und dunkle Kleidung - all das trägt dazu bei, dass Fußgänger:innen erst aus ca. 30 Metern Distanz wahrgenommen werden können. Tragen Sie deshalb reflektierende Materialien.