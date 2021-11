Gesund und unfallfrei durch den Winter

Die kommende Jahreszeit bringt besonders für SeniorInnen viele Herausforderungen mit sich. Es wird früh dunkel, Straßen und Wege sind rutschig und vereist.

Dunkelheit, schlechte Sicht und dunkle Kleidung…all das trägt dazu bei, dass FußgängerInnen erst aus ca. 30 Metern Distanz wahrgenommen werden können. Tragen Sie deshalb reflektierende Materialien. Da der Lichtkegel der Autoscheinwerfer die Straße beleuchtet, ist es am besten, Reflexbänder an beiden Beinen (vom Knie abwärts) zu tragen! Bringen Sie aber auch reflektierende Materialien an Gehstöcken, Rollatoren, Handtaschen, usw. an.