Geständnis verhinderte geplanten Freispruch

Der vor der Polizei die Vorwürfe noch bestreitende 21-Jährige übernahm doch noch Verantwortung für sein Fehlverhalten. Der wie sein Anwalt aus Wien angereiste junge Mann bekannte sich in der Hauptverhandlung am Landesgericht Feldkirch schuldig. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch legte dem in Wien lebenden Vorarlberger in ihrem Strafantrag das Verbrechen des Suchtgifthandels zur Last. Dafür sieht das Suchtmittelgesetz bis zu fünf Jahre Gefängnis vor.