Gesetzeshüter der Zukunft

Kindersommer besuchte Altachs Polizeiinspektion

Besonders groß war das Interesse dann für das Polizeiauto. Die Frage nach dem Blaulicht wurde schnell geklärt und jedes Kind durfte es dann auch am Parkplatz selbst einmal in Betrieb nehmen. In diesem Zusammenhang wurde auch erläutert wie eine Einsatzfahrt in all seinen Facetten vor sich geht und wie die Beamten untereinander die Kommunikation per Funk aufrechterhalten. Zur Stärkung nach dem abwechslungsreichen Tag gab es schließlich noch eine Jause im Altacher Jugendtreff BackUp#1. CEG