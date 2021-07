Gesellschaftskritik künstlerisch Ausdruck verleihen

Rainer Wolf eröffnet Ausstellung "Smartphonepandemie" in der Villa Claudia.

FELDKIRCH In absehbarer Zeit wird die Zahl der Handys weltweit die Vier-Milliarden-Grenze erreichen. Dies lässt ohneweiters einen Vergleich mit einer Pandemie zu. Das Handy beeinflusst unser Leben nachhaltig in positiver und negativer Weise. Diese enorme Zahl an Smartphones benötigt gewaltige Mengen an Batterien. In einem Video wird gezeigt, welche Probleme allein die Gewinnung von Cobalt und Tantal für die Batterien verursacht. Dies war der Grund für Rainer Wolf (79), sich künstlerisch mit diesem Thema zu beschäftigten. Bei der Vernissage vergangenen Donnerstag gab der Künstler selbst zahlreiche Führungen durch die Räumlichkeiten der Villa Claudia.

“In einer eigener Welt”

Und alles begann mit einem Eindruck aus Barcelona. Als Rainer Wolf die “Sagrada Família”, die berühmte römisch-katholische Basilika in Barcelona, erkundete. Dort drehten sich die Besucher mehrmals um ihre eigene Achse, um ja jeden Winkel abzufotografieren. Es ähnelte einem Tanz. So auch das zentrale Werk in der Ausstellung. Und das “Handy” – wie es in Deutschland oder Österreich genannt wird – hat weltweit unterschiedliche Namen, lässt der Künstler wissen. Einige davon sind auf einer Leinwand in der jeweiligen Landessprache beschrieben. Dieser “treue Begleiter” zieht sich durch alle Altersschichten. Aber mit besonderer Kritik werden speziell (oder vor allem) jüngere Nutzer in seinen Werken bedacht. Teils stumm und isoliert von der Außenwelt nimmt Wolf Kinder und Jugendliche wahr, die in ihre eigene Welt abtauchen. Als Beispiel nannte er eine Trüffel-Versteigerung im Piemont: “Ein reges Treiben fand statt, nur ein Bub saß da inmitten der Menge auf dem Boden an seinem Handy und ließ sich auf keiner Weise ablenken”, so Wolf.