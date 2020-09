Geselligkeit „auf Abstand“

Jahreshauptversammlung des Krankenpflegeverein Nenzing in Zeiten von Corona

Es war sicherlich ein „besonderer“ Jahresrückblick, auch wenn es sich alle Beteiligten wohl anders gewünscht hätten: Der Krankenpflegeverein und Mobile Hilfsdienst Nenzing führte die Jahreshauptversammlung vergangene Woche in „abgespeckter“ Form durch, wie so vieles in diesen Zeiten hatten Sicherheits-Vorkehrungen Vorrang. Obmann Frank Stecher konnte dennoch von einem sehr aktiven Vereinsleben berichten: „Trotz schwieriger Verhältnisse konnte auch in der Corona-Hochphase das System aufrecht erhalten werden und das Pflegeteam Menschen im Ort, die pflegerische Hilfe brauchen, entsprechend unterstützen.“ Insgesamt zählt der Verein momentan 963 Mitglieder – der Krankenpflegeverein funktioniert dabei nach dem Solidaritäts-Prinzip: Möglichst viele Dorfbewohner zahlen den Mitgliedsbeitrag, dadurch ist die Pflege älterer und pflegebedürftiger Menschen gesichert. „Der KPV ist wichtig und unverzichtbar für ein soziales Netz in der Gemeinde“, betonte auch Bürgermeister Florian Kasseroler.