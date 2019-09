Geselliges Miteinander beim Herbstmarkt

Bei strahlendem Sonnenschein konnten die Lauteracher Pfadfinder viele Gäste begrüßen.

Der Herbstmarkt der Lauteracher Pfadfinder ist bereits Tradition. Und so trafen sich dieses Jahr viele große und kleine Besucherinnen und Besucher am Rathausplatz ein, um das typische Herbstmarktflair zu genießen. Bei Apfelküchle, Riebl, Pfadi-Spirellis oder würzigem Zack-Zack wurde über die Aktivitäten des vergangenen Jahres geplaudert sowie der Live-Musik von „elmar.w“ gelauscht. Die kleinen Gäste nutzten zudem die Möglichkeit, sich nach dem Kinderschminken ein Kräftemessen mit Bobby-Cars zu liefern oder beim Kistenstapeln hoch hinaus zu klettern. Für viel Spaß sorgte auch die Fotobox. Aber auch das Bummeln an den liebevoll gestalteten Verkaufsständen mit viel Selbstgebasteltem oder Produkten aus Afrika, mit welchen das Selbsthilfeprojekt „Pamoja“ unterstützt wird, kam nicht zu kurz. Nach so einem geselligen Nachmittag darf man sich bereits jetzt auf den nächsten Herbstmarkt der Lauteracher Pfadfinder freuen.