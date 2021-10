Geselliges Beisammensein bei Wein und Kultur

Der Kneipp Aktiv Club Dornbirn machte Herbsturlaub im Weinviertel.

Nach Anreise mit kulinarischen Zwischenstationen in Salzburg und Wels, landeten Dornbirns „Kneipper“ schließlich im Weinviertel, um gleich darauf die bekannte Weinstadt Retz per Stadtführung und Kellerbesichtigung ausgiebig kennenzulernen. Perfekt abgerundet wurde der Tag mit einem Besuch beim „Sonnenheurigen“ in Unterretzbach, bei dem die Teilnehmer regionale Schmankerl und Wein serviert bekamen.