Geselliger „Z´nüne“

Die Seniorenbörse Wolfurt lud alle Mitglieder zu einem Treffen in den Cubus.

Gerade für den älteren Teil der Bevölkerung waren die zurückliegenden Monate eine Herausforderung mit vielfach eingeschränkten sozialen Kontakten sowie Sorgen und Ängsten. Deshalb lässt es sich auch erklären, dass beim diesjährigen „Z´nüne“ der Seniorenbörse der Cubus bis auf den letzten Platz gefüllt war. Bei seinem kurzweiligen Rückblick wies Obmann Kurt Weber auf die vielen unterschiedlichen Tätigkeiten wie etwa die Lesepaten-Tätigkeit, das Mitmachen bei der Handwerkerschule oder die beliebten Rikscha-Fahrdienste hin. „Seit der Gründung im Jahr 2007 wurden mehr als 48500 ehrenamtliche Stunden mit Hilfsdiensten aller Art geleistet“, erläuterte der rührige Obmann unter großem Applaus. „Im Namen aller möchte ich mich für jede einzelne Tätigkeit – und sei sie noch so klein – herzlich bedanken.“ Dazu zähle er beispielsweise Hilfe bei der Gartenarbeit, kleinere Reparaturarbeiten, Kinderbetreuung, spontane Fahrdienste, Unterstützung im Umgang mit Behörden oder das Zur-Hand-Gehen bei Arbeiten im Haushalt.

Helfen und helfen lassen, lautet das Motto der Seniorenbörse Wolfurt, die gemeindeübergreifend mit Schwarzach und Kennelbach organisiert ist. Den Dankesworten schlossen sich auch die Bürgermeister Christian Natter, Thomas Schierle und Irmgard Hagspiel sowie Pfarrer Marius Dumea an und erfreuten sich so wie die anderen 350 Gäste an den Darbietungen des Entertainers Magnus André sowie der Musik von Rudi Lässer. Ein abwechslungsreiches Brunch-Buffet rundete den geselligen Vormittag im Cubus ab.