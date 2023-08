Geschwister Meusburger bei Trailchallenge starke Zweite

Die zwei Bregenzerwälder Topläufer Anna Sophie und Maximilian Meusburger zum 5. Geburtstag in Lech nur knapp geschlagen.

Ein voller Erfolg war die 5. Auflage der Trailchallenge „Der Weiße Ring“ in Lech am Arlberg. Knapp 600 Teilnehmer eroberten bei strahlendem Sonnenschein die heldenhafte Strecke und kamen voller Glücksgefühle ins Ziel. Neu war dieses Jahr bei der Trailchallenge die Marathon-Distanz über knapp 42 km.

Bianca Morvillo entschied bei den Frauen die große Heldenwertung (27,2 km, 1583 Höhenmeter) in 4:21:38,0 für sich – bei den Männern siegte Dominik Hohenleitner (3:35:39,2). In der kleinen Heldenwertung (11,8 km, 608 Höhenmeter) siegte Favoritin Shelly Schenk aus der Schweiz in 1:12:34,6; Luca Hilbert (58:54,7) gewann die Wertung der Männer. Auch die Staffel-Wertung fand erneut großen Anklang – hier lagen das Frauen-Team „Team Chaos“ (6:02:25,4), das Männer-Team „TRT Vorarlberg“ (4:11:22,8) und das Mixed-Team „laufen-bewegt“ (3:23:01,1) vorne.