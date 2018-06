Geschick, Ausdauer und ganz viel Spaß

Anlässlich des Weltspieletages organisierte auch die Volksschule Nenzing-Beschling gemeinsam mit dem Kindergarten der Parzelle ein Spielefest.

Bei den verschiedenen Stationen mit Dosenschießen, Seilziehen, Pedalo-Fahrung, „Skifahren“ und vielem mehr konnten die Kinder ihre Geschicklichkeit, Ausdauer und Kraft unter Beweis stellen, auch der Spaß kam nicht zu kurz. Für die Kindergartenkinder bedeutete das Spielefest, dass sie schon „Schule schnuppern“ konnten und so mit Schülern und Lehrern unkompliziert in Kontakt treten konnten. Eine Wiederholung des Spielefestes im kommenden Jahr ist so gut wie fix.