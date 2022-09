Bludenz. 164 Bludenzerinnen und Bludenzer, geboren 1942 oder früher, trafen sich am Donnerstag, 29. September, im Bludenzer Stadtsaal. Geschichten von „anno dazumal“ im Stadtsaal Bludenz

„Wir freuen uns, dass so viele Bludenzerinnen und Bludenzer Jahrgang 1942 und älter unserer Einladung gefolgt sind. Wenn man Geschichten von „anno dazumal“ hört, besinnt man sich wieder darauf, dass es nicht selbstverständlich ist, in Frieden und Wohlstand zu leben“, resümierte Bürgermeister Simon Tschann. Andrea Mallitsch, Stadträtin für Gesundheits- und Sozialwesen, betonte: „Die Erlebnisse, mit denen die anwesenden Bludenzer*innen konfrontiert waren, prägte diese Generation enorm. Im Austausch mit ihnen wird aufgezeigt, wie wichtig es ist, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und positiv in die Zukunft zu blicken.“