Geschichten, die das Leben schreibt

Das Leben schreibt die besten Geschichten, manchmal lustig, manchmal traurig, aber immer außergewöhnlich und einzigartig.

Beim Erzählcafé in Satteins erzählten die Besucher*innen in einer bemerkenswerten Offenheit von ihren großen und kleinen Kindheitswünschen.

Jeder Mensch hat große und kleine Wünsche, manche gehen in Erfüllung, andere bleiben offen. Und genau diesem Thema „Mein größter Wunsch“ widmete sich das Erzählcafé in Satteins. Es gab einiges zu erzählen, die Stimmung war gut. Und im achtsamen Rahmen des Erzählcafés, bei dem jede*r zu Wort kam und auch jedem aufmerksam zugehört wurde, erzählten die Besucherinnen und Besucher mit großer Offenheit von ihren Wünschen. Obwohl sich der Wunsch, Nobelpreisträger zu werden nicht erfüllte, motivierte es den Erzähler doch, Naturwissenschaftler zu werden: „Auch später als Lehrer sah ich, wie ein echter Wunsch ein Antrieb fürs Leben sein kann.“

Einige Besucher*innen wuchsen in Kriegszeiten auf und erlebten schwere und harte Kindheitsjahre und so berichtete ein Teilnehmer: „Nichts wünschte ich mir mehr, als dass ein friedliches Miteinander möglich ist. Heute ist dieser Wunsch angesichts der Weltereignisse dringlicher denn je.“ Für eine Besucherin war es das Singen, das ihr über die schweren Seiten der Kriegszeit hinweggeholfen hat. Und so erfreute sie die Runde auch spontan mit einer Gesangseinlage.