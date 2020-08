Geschichte zum Nachlesen

Chronologie einer schicksalhaften Zeit findet sich im „Hohenems-Lexikon“

Stichwort: Steinach Simon Dr. Geb. 1834 in Hohenems, gest. 1904 in Wien. Arzt, Bürgermeister. Sohn von Dr. Wilhelm Steinach und Therese Levi. Gymnasium in Feldkirch. Studium in Wien. Pionier der antiseptischen Wundbehandlung in Vbg. Von 1869 -71 Bürgermeister der polit. Israelitengemeinde in Hohenems. Vorstandsmitglied des liberalen „Vereins der Verfassungsfreunde“. 1893 Übersiedlung nach Wien. Lit. Tänzer 350–354, HB I, 185f, Straßen 53f, Heimat Diaspora 124, Albrich 2009, 187-191, almanach 13, 87f, almanach 35, 108, hohenemsgenealogie at, Simon Steinach. hl