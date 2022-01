Geschichte zum Anfassen in der Mittelschule

Die Ausstellung „Archäologische Grabung Neu-Montfort“ erhielt in der Götzner Mittelschule ein neues Quartier.

Die Fundgegenstände von der Burg Neu-Montfort waren in weiterer Folge im Rahmen der Ausstellung „Im Zeichen der Burg“ beim Portierhüsle am Garnmarkt für rund ein halbes Jahr ausgestellt. Dort wurden zahlreiche Führungen durchgeführt und die Ausstellung nahm auch bei der „Langen Nacht der Museen“ und beim „Tag des Denkmals“ teil. In den vergangenen Wochen übersiedelte die Ausstellung nun und erhält bei der Mittelschule in Götzis ein neues Quartier. Gemeinderat und Vereinsobmann Christoph Längle und Direktorin Gabriele Kröll-Maier zeigten sich zufrieden, da nun den Schülern Geschichte zum Anfassen präsentiert werden kann.