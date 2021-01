Geschichte neu geschrieben

Bei archäologischen Grabungen an der Burganlage Neu-Montfort in Götzis wurden wertvolle Relikte der Vergangenheit gefunden.

Die archäologischen Grabungen konnten dabei mit Ende 2020 abgeschlossen werden und im Verlaufe der Arbeiten wurden zahlreiche Relikte aus der Vergangenheit ausgegraben. So wurden neben einem alten Kachelofen auch Teile eines alten Fensters gefunden, welches im oberen Bereich des Turms angebracht war und im Laufe der Zeit heruntergefallen sein muss. Dazu konnte neben mehreren Gewölbeansätzen auch der Stiegenabgang in den Keller freigelegt werden und auch der Keller des Palas wurde im Verlaufe der Grabungsarbeiten gefunden. „Somit haben wir nun eine doppelte so große Grundfläche wie bisher, da der ganze Keller des Palas freigelegt wurde und zusätzlich drei Räume da sind“, so Christoph Längle vom Verein Neu-Montfort zu den erfolgreichen Funden.