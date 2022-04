Geschichte nacherzählen

Der Landesverein für Familienforschung feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen.

Lustenau „Ahnenforschung ist weit mehr als das Zusammentragen von Geburt-, Hochzeits- und Sterbedaten. Das ist lediglich das Gerüst unserer Arbeit“, erklärt Georg Watzenegger, Obmann der Interessensgemeinschaft Ahnenforscher Ländle (IGAL). Richtig interessant wird es dann, wenn die Ahnenforscher das Leben der Erforschten nachstellen können. „Durch vielfältige Recherchen finden wir alles Mögliche über die gesuchte Person heraus“, so Watzenegger. Das Interesse an den eigenen Wurzeln motiviert die vielen Mitglieder an der umfangreichen Arbeit.

Ausstellung im Reichshofsaal

Die IGAL hat an drei aufeinander folgenden Tagen am Wochenende Einblicke in ihre Arbeit gegeben. Interessierte konnten vor Ort die Stammbäume, Vorfahrentafeln und Forschungsarbeiten bestaunen und Tipps und Tricks in der Ahnenforschung erhalten. „Die IGAL gibt es nun seit 20 Jahren. Mittlerweile haben wir sogar viele junge Forscher bei uns“, freut sich Watzenegger. Er organisiert wöchentliche Forschertreffen verteilt übers ganze Land, bei dem jeder vorbeikommen kann. „Alle, die Unterstützung bei der Recherche brauchen, können zu uns kommen. Wir helfen gerne weiter.“

Vorteil Digitalisierung

Mittlerweile gibt es im Internet eine Vielzahl an Datenbanken, die die Recherchearbeiten wesentlich vereinfachen. „Ein Großteil alter Zeitschriften ist in der Nationalbibliothek digital erfasst. Das beschleunigt die Recherche enorm“, so Watzenegger. Von Vorteil ist auch, dass alle Mitglieder der Frakturschrift mächtig sind.

Zusammentragen von Fakten

Eine Faustregel gilt es in der Genealogie zu beachten: Alles, was mehr als 100 Jahre zurückliegt, ist leichter zu recherchieren, da die Daten frei zugänglich sind. Davor sind die Daten aufgrund des Datenschutzes gesperrt. Diözesanarchive, Landesarchive aber auch Versicherungsbücher und Einträge in Amtstafeln können wertvolle Hinweise liefern. Stück für Stück können dann die Informationen zusammengetragen werden. Das Forschen der Familiengeschichte ist spannend und lässt einen so schnell nicht mehr los. Georg Watzenegger forscht schon seit 1978 an der Geschichte seiner Familie. Das bestätigt auch Fabio Curman. Er ist nach einem Schulbesuch im KZ Dachau der Geschichte seines Urgroßvaters auf die Spur gegangen. „Wir haben bis dahin geglaubt, dass mein Urgroßvater in Dachau umgebracht wurde. Ich fand jedoch heraus, dass er nach Schörzingen in Baden-Württemberg transportiert wurde. Dort starb er leider wenige Wochen vor der Befreiung an Auszehrung“, so Curman.

Geschichten gehen verloren