"Geschenke gibt es keine"

Das Ländle-Derby heute (16) als Hinrunden-„Kracher“ in der Westliga.

Bregenz Showdown, Teil eins im Ländle-Duell um Platz eins in der Regionalliga West. Gastgeber SW Bregenz drängt nach 18 Jahren wieder zurück in den Profifußball und Gegner VfB Hohenems will vor den Bodenseestädtern im 100-Jahr-Jubiläum des Klubs die Meisterschaft auf Rang eins abschließen. Nach den Niederlagen von zuletzt gehen beide Mannschaften einigermaßen gewarnt in das heutige (16 Uhr) Duell im Bregenzer ImmoAgentur-Stadion. „Hohenems lebt von ihrem schnellen Umschaltspiel. Da dürfen wir uns keine unnötigen Ballverluste im Zentrum leisten“, sagt SW-Trainer Andreas Heraf. „Geschenke wird es von uns keine geben“, sagt der 55-Jährige. Detail am Rande: Als Heraf in der Saison 2002/03 das Traineramt bei Austria Lustenau übernahm, war der heutige VfB-Sportchef Tamas Tiefenbach (50) noch Spieler bei der Austria. Derzeit arbeitet der Ungar an der Verlängerung des Vertrags von Trainer Martin Brenner. Der 37-Jährige gilt als Baumeister des aktuellen Erfolgslaufes, der in Bregenz eine Fortsetzung erfahren soll. „Wir wollen die Heimreise als Tabellenführer antreten“, hat Brenner als Ziel ausgegeben.