Geschenke, die Freude machen und helfen

Natalie Moosmann verkauft in ihrem Laden „Namamo“ Produkte für ihr Senegal-Projekt.

Der Verkaufserlös fließt eins zu eins in die Projekte von Wissen macht Stark – der Dornbirner Verein fördert die Bildung von jungen Menschen im senegalesischen MBalling und unterstützt Familien in Not. Neben den handgemachten Produkten aus Vorarlberg, ist auch das ganzjährige Sortiment von Namamo erhältlich. Natalie Moosmann verkauft in ihrem Lädele vis-a-vis von der Sparzentrale im Wallenmahd schöne und praktische Dinge aus aller Welt. Dazu gehören Seegras-Körbe eines Frauenprojekts in Madagaskar genauso wie Kerzen eines Jugendprojekts aus Swasiland. Auch Mango Marmelade und Körbe aus Senegal gehören zum dauerhaften Sortiment. „Wir planen gerade auch außerhalb der Adventzeit Selbstgemachtes aus Vorarlberg für Wissen macht Stark zu verkaufen“, verrät Natalie Moosmann.

Eine kleine Auswahl der Produkte ist aktuell auch am Dornbirner Wochenmarkt am Mittwoch und Samstag von 8 bis 12 Uhr im Pfarrpark erhältlich. Die ganze Produktpalette gibt es im Online-Shop, der zumindest bis Weihnachten noch weitergeführt wird. Hier kommen sogar immer noch neue Produkte dazu – regelmäßig reinschauen lohnt sich also. „Auch die Zustellung der Bestellungen im Raum Bregenz bis Feldkirch werden wir noch bis zum 22. Dezember anbieten“, erzählt die Obfrau von Wissen macht Stark. Die Öffnungszeiten von Namamo in der Weihnachtszeit sind diese Woche Mittwoch bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Nächste Woche hat der Laden am Montag und Dienstag von 10 bis 19 Uhr und am Mittwoch von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Alle Infos findet man unter www.wissen-macht-stark.org