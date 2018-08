Gescheiterte Ansiedlung: Glas Marte droht Kißlegg mit Millionenklage

Wie die "Vorarlberger Nachrichten" berichten, hat die gescheiterte Ansiedlung von Glas Marte im Allgäu hat ein Nachspiel.

Bregenz. Viele Unternehmen richteten ihren Blick auf die Firma Glas Marte, als diese bekannt gab, im Allgäu, konkret in Kißlegg, bauen zu wollen. Was dafür sprach: Mehr Platz als in Vorarlberg, ein guter Anschluss an die Infrastruktur und günstigere Preise als im Land. Doch die Ansiedlung scheiterte aufgrund von Klagen und naturschutzrechtlichen Einsprüchen.