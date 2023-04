Geschätzte teure Gastronomie

Wareneinsatz und Personal machen 80 Prozent vom Preis aus. Stefan Köb, Gastronomieunternehmer und Stv.-Fachgruppenobmann, war am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

IHS-Wissenschaftler Klaus Neusser sprach im ORF darüber, dass auch wegen der Gastronomie die Teuerungsraten in Österreich deutlich höher ausfallen würden als jene in Deutschland und der Eurozone. Die Warenkorbgewichtung im Verbraucherpreisindex (VPI) für Restaurantausgaben sei bei den deutschen Nachbarn “wesentlich niedriger” als hier und die Gastro-Preissteigerungen in Österreich demnach “wesentlich höher”, sagte Neusser am Dienstag im Ö1-“Morgenjournal”.

Gasthausbesuch in Österreich stärker gewichtet als in Deutschland

In "Vorarlberg LIVE" hat der stellvertretende Gastro-Fachgruppenobmann Stefan Köb dazu Stellung genommen. Denn laut Neusser würden die Gastro-Preise in Österreich durch den “relativ gut laufenden” Tourismus, weniger Restaurant-Angebot durch Personalknappheit und weniger Gasthäuser am Land deutlich nach oben klettern.

Bei der Veranstaltung zu den Top 100 Arbeitgebern in Vorarlberg erlaubte sich Finanzminister Magnus Brunner bei der Frage nach der hohen Inflation auch ein etwas humorvoll gemeinter Einwand. So habe er kürzlich lernen müssen, dass der österreichische Haushalt öfter ausgehe als sein deutscher Counterpart. Tatsächlich wird der Gasthausbesuch in Österreich etwas stärker gewichtet als in Deutschland bei der Berechnung der Inflation.

Die Gastronomie also mit einem Preisanstieg von 13 Prozent in einem Jahr als Preistreiber in Österreich? "Das auf die Waage zu legen und 1:1 zu vergleichen, ist glaub ich nicht ganz richtig", betont Wirt und Vize-Fachgruppenobmann Stefan Köb. Hier spiele die Stärke des Tourismus in Österreich, der Arbeitskräftemangel in der Branche und allgemein sowie die Teuerung im Einkauf ihre Rolle.

Gerade Köche seien Mangelware, Personalkosten machen inzwischen über 40 Prozent der Preise aus. Dies schlage sich auf die Rechnung nieder.



