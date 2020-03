Geschafft! VEU Feldkirch steht im AHL-Viertelfinale

Nach 7:5-Auswärtssieg gegen EC Bregenzerwald ist die Teilnahme am AHL-Play-off für die Montfortstädter schon fix

Jubel im Lager der VEU Feldkirch zwei Runden vor Schluss der Zwischenrunde in der AHL Gruppe B. Nach dem 7:5 Sieg gegen Bregenzerwald vor 1700 Fans in der Dornbirner Messehalle ist die Teilnahme am AHL VIertelfinale fixiert. EC Bregenzerwald - VEU Feldkirch 5:7; Torfolge: 7:06 1:0 Haidinger, 9:49 1:1 Koczera, 12:08 (PP) 2:1 Söder, 20:49 2:2 Koczera, 26:47 2:3 Scholz, 39:22 3:3 Haidinger, 41:23 4:3 Haidinger, 43:06 4:4 Kevin Puschnik, 55:18 4:5 Martin Mairitsch, 57:21 4:6 Kevin Puschnik, 57:46 5:6 Antonitsch, 58:31 5:7 Martin Mairitsch;