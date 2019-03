Geschäftsführerwechsel bei Rhomberg Sersa Rail Group

Das internationale Bahntechnik Unternehmen Sersa Rail Group startet mit einigen Personaländerungen ins neue Wirtschaftsjahr.

“Ziel ist es unser Unternehmen strategisch stabil und profitabel weiterzuentwickeln“, sagt Gruppen-CEO Thomas Bachhofner. Dafür wird Garry Thür zum technischen Gesamtleiter der Gesamtgruppe berufen. Dort verantwortet er die technologische und die Produktentwicklung des österreichisch-schweizerischen Bahntechnikspezialisten. „Dies ist Teil unserer strategischen Entscheidung, durch gezielte Investitionen unsere Position als Technologieführer in unserem Segment nachhaltig zu stärken und zu entwickeln“, so Bachhofner. In seiner Funktion wird Garry Thür weiterhin die internationalen Märkte Australien, Kanada und UK verantworten.

“Stellung im Markt stärken”

Robert Kumpusch wechselt innerhalb der Rhomberg Sersa Rail Group als Geschäftsführer zur Rhomberg Bahntechnik nach Bregenz. Zuvor war er in gleicher Funktion für die SMG AG in der Schweiz verantwortlich. „Während dieser Zeit hat er massgeblich dazu beigetragen, dass sich die Sersa Maschineller Gleisbau AG erfolgreich weiterentwickeln und ihre Stellung im Markt stärken konnte”, sagt Eigentümervertreter Konrad Schnyder. „Der Wechsel ermöglicht es Robert Kumpusch, wieder verstärkt im Projektgeschäft tätig zu sein.“ Erfahrung hat Kumpusch in diesem Bereich unter anderem in den Großprojekten Brenner Zulaufstrecke Nord als Gesamtprojektleiter und Lötschbergtunnel als Leiter Logistik sammeln können.