Gesangsverein erlebte unvergessliche Tage

„Die Kärntner in Vorarlberg“ besuchten die 17. Kärntner Männerchorsingtage in Ossiach.

Dornbirn/Ossiach. Schon viele Jahre nehmen die Sänger vom MGV „Die Kärntner in Vorarlberg“ an den vom Kärntner Sängerbund ausgeschriebenen Männerchorsingtagen in Kärnten teil. Dieses Jahr folgte man den bereits 17. Singtagen in die Carinthische Musikakademie Ossiach.