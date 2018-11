Gesang, Tanz und ganz viel Gitarre

Gitarre AmBach von und mit Silfredo Perez

Götzis. Solo Danzas – Nur Tänze, so lautete der Titel des zweiten Konzerts, der so erfolgreichen Reihe Gitarre AmBach, die es in dieser Form bereits seit fünf Jahren gibt. Gerecht wurde der Titel, aber nur in Bezug auf die Auswahl der jeweiligen Stücke, geboten wurde dem Götzner Publikum deutlich mehr. Insgesamt acht verschiedene Musiker, dazu eine Sopranistin, arrangiert in unterschiedlichsten Zusammensetzungen, dreht sich das von Silfredo Perez ausgewählte Programm vornehmlich um seine ursprüngliche Heimat Venezuela. Aus dieser ist er vor dreißig Jahren nach Wien gekommen und lebt und lehrt mittlerweile in Götzis. Auf der Bühne präsentierte er zusammen mit Freunden, Kollegen und musikalischen Wegbegleitern, die volle Klangwolke Südamerikas. Dabei erlebt man dann zur Überraschung auch mal einen Walzer, auch ein Akkordeon fügt sich wunderbar in das Hörerlebnis ein. Verfeinert wurde das abwechslungsreiche Programm, dann durch ein paar europäische Klänge, auch da brilliert der Walzer und es darf auch ein „Boarischer“ dabei sein. Perez und Kollegen zeigten, dass ihr Repertoire viel mehr umfasst, als allgemein vielleicht vermutet und verzückten ihr Publikum.