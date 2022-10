Gesang, Spaß und geselliges Miteinander

Der Chor Joy erlebte ein gelungenes Probenwochenende.

So erklangen bereits am Freitagabend nach dem Essen in froher Runde die ersten Lieder. Am Samstag ging es mit den Teilproben los und neue Lieder für das Repertoire wurden einstudiert. „Bei der ersten Gesamtprobe am Samstagabend zeigten sich zaghaft die ersten Erfolge“, so Chorleiter Jürgen Waibel. Dementsprechend ließ man nach einem feinen Abendessen den Abend in geselliger Runde ausklingen. Der letzte Tag stand dann wieder ganz im Zeichen von Üben und so zeigte sich der Chorleiter bei der abschließenden Gesamtprobe äußerst zufrieden mit seinen Sängerinnen und Sängern. „Es ist immer wieder erstaunlich, was mit intensiver Probenarbeit an einem Wochenende entstehen kann“, erklärte Waibel beeindruckt.