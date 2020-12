Gesammelte Höhenmeter in brachten hohe Spendensumme

Die Staufenbewegung lud zur feierlichen Scheckübergabe.

Dornbirn. So wie schon letztes Jahr, stellten sich auch heuer wieder 13 Anhänger der Staufenbewegung und ein paar Mitglieder vom Kneippverein Dornbirn in den Dienst der guten Sache und spendeten pro 1000 Höhenmeter jeweils einen Euro. Diese 13 sportlich Aktiven sammelten in den Monaten Jänner bis Oktober unglaubliche 1.307.508 Höhenmeter. Erlaubt bzw. gezählt wurden nur Höhenmeter ohne motorische Hilfe wie z.B. Laufen, Radfahren, Skitouren, Langlaufen, … Und durch ein paar zusätzliche Spenden der Teilnehmer und auch von ein paar Aktiven vom Kneippverein, konnte kürzlich eine Spendensumme von 1.708 Euro an das Postfach für jeden überreicht werden.