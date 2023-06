Gerüstet für Besuchsdienste in Satteins

Zeit schenken, damit Einsamkeit keine Chance hat. Um das zu erreichen, organisiert die Initiative herz.com der PfarrCaritas gemeinsam mit der Gemeinde Satteins und dem Sozialzentrum Satteins-Jagdberg eine Besuchsdienstschulung.

Rund 15 engagierte Freiwillige nehmen daran teil und werden für ihre zukünftige Tätigkeit gut vorbereitet und geschult.

Zweimal in der Woche schaut Johann Vogt im Sozialzentrum Satteins-Jagdberg vorbei, seit er in Frühpension ist. „Die Besuche bringen nicht nur den Bewohner*innen eine nette Abwechslung in ihren Alltag, sie tun auch mir gut“, so der Satteiner. Um auch einen umfassenden theoretischen Hintergrund für diese Besuche zu erhalten, nimmt er an verschiedenen Modulen der Besuchsdienstschulung im Rahmen der Initiative herz.com teil. Gemeinsam mit rund 15 anderen engagierten Frauen und Männer lässt er sich heute auf das Thema Demenz ein. „Auch wenn niemand aus meinem Umfeld von der Krankheit betroffen ist, ist Demenz doch eine Heraufforderung“, so Johann Vogt. „Diese Schulungseinheit trägt viel dazu bei, besser zu verstehen, wie die Krankheit verläuft, und was im Umgang mit Erkrankten wichtig ist,“ ist der Satteinser überzeugt.

Wertvolle Impulse, die gleich umgesetzt werden

Auch Christine Domig findet die Schulung sehr bereichernd. „Ich erhalte hier wertvolle Impulse, die ich dann gleich umsetzen kann.“ Sie wohnt in der Nähe des Pflegeheims und ist dort öfters zu Besuch und musiziert gemeinsam mit den Bewohner*innen gern. „Dabei habe ich gemerkt, wieviel Freude sie mit der Musik haben,“ so die pensionierte Musikpädagogin, die dabei öfters von ihren Schüler*innen begleitet wurde. Neben einer Einheit über Demenz beschäftigten sich die Teilnehmer*innen auch mit Kommunikation oder welche Rolle in der Begleitung Humor spielt.

Miteinander zu stärken

Thomas Hebenstreit koordiniert das Projekt herz.com in Satteins. „Unser Bestreben ist es, das Miteinander in der Gemeinde zu stärken,“ so der Caritasmitarbeiter zu den Projektzielen. Um das zu erreichen, wurde auch der Besuchsdienst eingerichtet. „Durch Besuche erhalten Menschen wieder Kontakt mit anderen Lebenswelten und mehr Abwechslung im Alltag. Sie fühlen sich zugehörig und wertgeschätzt,“ ist er überzeugt.

Letzte Schulung

Übrigens: In der letzten Schulungseinheit am 28. Juni stellt Caritasseelsorger Wilfried Blum das Thema „Das Alter als spirituelle Aufgabe“ in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Interessierte sind herzlich willkommen. Thomas Hebenstreit ist Projekt-Koordinator und informiert gerne persönlich darüber bearbeitet. (T 0676/88420 4024, E thomas.hebenstreit@caritas.at).