Gerold Hämmerle bleibt Alpenvereinsobmann

Der Alpenverein Dornbirn hatte zur 144. Jahreshauptversammlung in die inatura eingeladen.

Dornbirn. „Ein Jahr vergeht so schnell – doch wenn man Bilanz zieht und das Vereinsjahr reflektiert, dann wird einem bewusst, was wir alles erlebt, organisiert, gearbeitet und hergebracht haben“, so eröffnete Obmann Gerold Hämmerle die diesjährige Jahreshauptversammlung. Zu allen Jahreszeiten waren die verschiedenen Gruppen des Dornbirner Alpenvereins auf unzähligen Touren unterwegs. „Ein ausgewogenes Programm für Jung und Alt konnte unseren aktiven Mitgliedern angeboten werden. Dazu kommen unsere Kletterer – fast täglich sind Gruppen vom Verein in der Kletterhalle anzutreffen“, freute sich der Obmann. Als besonders erfreulich bezeichnete er die Tatsache, dass sich immer wieder junge Menschen finden, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen – auch in der Funktionärsarbeit. „Die Handschrift von Simon Fässler, der seit einem Jahr an vorderster Front unserer Jugendarbeit steht, ist schon klar erkennbar. Erste Erfolge seines neuen Konzeptes zeigen sich in steigenden Teilnehmerzahlen“, betonte Gerold Hämmerle. Ähnliches hat Kletterreferent Jürgen Rusch vor – auch er will eine neue Struktur im Kletterteam schaffen.