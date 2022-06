German Brand Award für interaktives Messeformat von Blum

Der Vorarlberger Beschlägespezialist gewinnt Preis für "Blum Connects".

Mit dem Messeauftritt "Blum Connects" war es für die weltweiten Kunden von Blum erstmals möglich, die Produktneuheiten interaktiv von zuhause aus zu erleben – mit digitalen Events, aber auch in direktem Austausch. Für dieses Konzept wurde das Familienunternehmen mit einem der renommiertesten deutschen Markenpreise ausgezeichnet: dem German Brand Award in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Communication – Brand Events".