Gereifte Freundschaft

29. Klauskirchner Weinmesse im Zeichen kommunaler Partnerschaft

Klaus. In 40 Jahren Partnerschaft zwischen Klaus und der burgenländischen Winzergemeinde Donnerskirchen ist in beiden Kommunen nicht nur so manche Freundschaft gereift, auch die gemeinsame Liebe zum edlen Rebensaft verbindet. Alljährlich besuchen die Donnnerskirchner Winzer aus dem sogenannten Weinquartett, ihre Klauser Freunde zur Publikumsmesse. Neben aktuellen burgenländischen Spitzentropfen konnten auch anlässlich des Jubiläums Raritäten aus den letzten vier Jahrzehnten verkostet werden. Eröffnet wurde die zweitägige Möglichkeit zur Degustation von Bürgermeister Werner Müller gemeinsam mit dem Klauser Männerchor unter der Leitung von Elmar Rist. Passend zum Anlass handelten die Lieder der wackeren Sängerschar fast ausschließlich von Rebensaft und Gemütlichkeit. Für alle Vereine die mit sechs oder mehr Mitgliedern vor Ort waren, gab es traditionell auf Kosten der Gemeinde und der burgenländischen Winzer einen Karton Wein, zudem für jeden ein frisch zubereitetes Heurigenbrot der Genussfabrik. So dient der Eröffnungsabend auch als Abend der Klauser Vereine.