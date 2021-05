Gerecht, geschrubbt und erneuert

Galina Wald Verein richtete Wege am Fitness Parcours und schuf einen Verzell-Platz

NENZING Gleich am ersten schönen Frühlingstag rückte der Galina Wald Verein zu einem Aktionstag in das beliebte Naherholungsziel aus. Dabei wurden sowohl die Wege gerichtet und die Kneipp-Anlage gereinigt als auch ein ganz neuer Platz geschaffen. Am Parcours wurde der Untergrund gleich an mehreren Wurzelstellen ausgebessert. Spezieller Dank geht dafür an die Firma Kessler für die Bereitstellung von Bagger und Spezialraupen, um Schotter und Holzschnitzel an Ort und Stelle zu bringen. Dort ebneten Jung und Alt gemeinsam die unebenen Stellen mit dem Rechen aus.