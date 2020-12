Gerald Janisch aus Dornbirn wird vermisst

Seit Freitag, den 4. Dezember, wird der 35-jährige Gerald Janisch aus Dornbirn vermisst.

Zuletzt wurde das Handy des Abgängigen laut den Informationen von "Österreich findet euch" in Wien geortet. Die Homepage des Vereins gibt an Gerald Janisch sei in der Laimäckergasse im 10. Wiener Gemeindebezirk am Samstag um 22 Uhr zuletzt gesehen worden.