Geprellte Küchen-Kundin Victoria (23): "Uns wurde noch knapp vor dem Konkurs Geld aus der Tasche gezogen"

Nach der Insolvenz des Rankweiler Küchenstudios "Art Of Kitchen" spricht Victoria Bernatzik über unlautere Machenschaften, untergetauchte Geschäftsführer und unerwartete Namensänderungen in Sozialen Medien. Eine Hintergrundgeschichte über einen Betrugsskandal, der weite Kreise zieht.

Rund 60 Kunden und Kundinnen sollen zu den Opfern des in Schieflage geratenen Küchenstudios "Art of Kitchen" in Rankweil, das kürzlich in den Konkurs geschlittert ist, zählen.